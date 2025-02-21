21 февр. 2025 г., 19:13
??????? ID: 85758053
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Президент посетил международную выставку торговли с Евразией

21 февр. 2025 г., 19:13
??????? ID: 85758053
Президент посетил международную выставку торговли с Евразией

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Президент сегодня днем, в пятницу, посетил различные секции третьей международной выставки торговли с Евразией.

Масъуд Пезешкиян сегодня, в пятницу, посетил эту выставку, в которой приняли участие более 100 иранских компаний и торговые делегации из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси.

Президент и сопровождающая его делегация посетили ряд павильонов и, беседуя с руководителями и специалистами различных отраслей, подчеркнули ключевую роль развития торговых отношений с Евразией.

Пезешкиян назвал эту выставку важной возможностью для развития торговых отношений Ирана с Евразийским экономическим союзом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .