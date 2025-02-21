Президент посетил международную выставку торговли с Евразией

Масъуд Пезешкиян сегодня, в пятницу, посетил эту выставку, в которой приняли участие более 100 иранских компаний и торговые делегации из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси.

Президент и сопровождающая его делегация посетили ряд павильонов и, беседуя с руководителями и специалистами различных отраслей, подчеркнули ключевую роль развития торговых отношений с Евразией.

Пезешкиян назвал эту выставку важной возможностью для развития торговых отношений Ирана с Евразийским экономическим союзом.