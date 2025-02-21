Генеральный директор ИРНА: стратегия изматывающего сопротивления по-прежнему является лучшим решением.

Основные моменты интервью Хосейна Джабери Ансари, дипломата и генерального директора информационного агентства «Исламская Республика Иран» (ИРНА), журналу «Эср-е Андише», следующие:

- По моему мнению, операция 7 октября была подобна политическому, военному и безопасностному землетрясению для Израиля; землетрясению, которое продемонстрировало структурную слабость режима. Но не следует рассматривать это как конец Израиля, равно как и не следует поддаваться богоподобным представлениям о силе Израиля.

- Операция в октябре на всех уровнях, от военного и безопасностного до стратегического и политического, явно была крупным провалом для Израиля. Но означает ли этот провал конец Израиля? Определенно нет.

- Израиль - это международное явление, которое формировалось и продолжается при поддержке и участии мировых держав с самого начала и до сегодняшнего дня. Создание Израиля было бы невозможно без игры международных держав, особенно Великобритании и США.

- То, что заводит процесс урегулирования палестинской проблемы в тупик, - это экспансионистский и гегемонистский характер Израиля. Израиль не согласен ни на что, кроме 100% Палестины, и считает неприемлемым любое соглашение или компромисс, требующий отступления от этой позиции.

- Если международная структура власти откажется от Израиля, он полностью исчезнет в течение одного-трех лет.

- Как международные державы сыграли важную роль в создании Израиля, так и продолжение существования этого режима в значительной степени зависит от поддержки этой же структуры. Без этой поддержки Израиль никогда не смог бы продолжать существовать в таком виде.

- Идеал борьбы за полное освобождение Палестины, который когда-то был главным лозунгом арабов, в рамках переговоров и международных соглашений был сведен к ограниченным и компромиссным целям. Это изменение направления было отражением крайностей, которые существовали в стратегиях противостояния Израилю: от классических освободительных войн до принятия мира и полного примирения. Арабские страны одна за другой вместо сопротивления Израилю пошли по пути мира и примирения. Но стратегия "мир в обмен на землю" не только не освободила Палестину, но и привела к участию арабских стран в поддержке Израиля.

- Исламская революция в Иране предложила третий путь, который не основывался ни на классической войне, ни на капитуляции и примирении. Этим третьим путем была линия изматывающего и долгосрочного сопротивления. Согласно этой стратегии, если международные уравнения сил таковы, что нет возможности прямого военного противостояния Израилю, это не означает капитуляции перед существующей реальностью.

Этот процесс не является одномоментным и внезапным, и не существует волшебного ключа для его немедленного прекращения. Напротив, сопротивление должно продолжаться, чтобы режим постепенно истощался, и когда будут созданы подходящие региональные и международные условия, мы увидим его крах изнутри.

- Исламская революция в Иране сама по себе является примером такого процесса; феномен, который смог увенчаться успехом в течение многих лет, истощая структуру существующей власти. Точно так же стратегия изматывающего сопротивления Израилю - это способ изменить региональные и международные уравнения и может привести к краху этого проекта и освобождению Палестины.

- Гибель лидеров сопротивления никогда не означает конец борьбы или прекращение достижений.

- Израиль явно действует вне всех международных законов и делает все, что захочет. В то время как Иран уже более двух десятилетий находится под сильным давлением из-за заявлений о возможной реализации ядерного проекта, Израиль, у которого