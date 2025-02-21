Палестинское исламское сопротивление подчеркнуло продолжение операций на Западном берегу

В кратком заявлении отделение Тулькарм батальонов «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС), сообщило о продолжении мести сионистам.

Совместная оперативная комната «Аль-Кассам» в Тулькарме в своем заявлении подчеркнула, что месть за кровь погибших не будет забыта до тех пор, пока оккупанты присутствуют на палестинской земле.

В четверг вечером СМИ сионистского режима со ссылкой на полицию этого режима сообщили о взрывах в трех автобусах в сионистском поселении Бат-Ям к югу от Тель-Авива.