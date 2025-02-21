21 февр. 2025 г., 14:25
Новости ID: 85757853
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Палестинское исламское сопротивление подчеркнуло продолжение операций на Западном берегу

21 февр. 2025 г., 14:25
Новости ID: 85757853
Палестинское исламское сопротивление подчеркнуло продолжение операций на Западном берегу

Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Палестинское исламское сопротивление на Западном берегу в своем заявлении подчеркнуло продолжение мести и борьбы до конца оккупации.

В кратком заявлении отделение Тулькарм батальонов «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС), сообщило о продолжении мести сионистам.

Совместная оперативная комната «Аль-Кассам» в Тулькарме в своем заявлении подчеркнула, что месть за кровь погибших не будет забыта до тех пор, пока оккупанты присутствуют на палестинской земле.

В четверг вечером СМИ сионистского режима со ссылкой на полицию этого режима сообщили о взрывах в трех автобусах в сионистском поселении Бат-Ям к югу от Тель-Авива.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .