Пезешкиян: Мы будем вести переговоры, но не любой ценой

Масъуд Пезешкиян в четверг вечером на встрече с элитой и интеллектуалами западной провинции Тегеран, сославшись на преступления сионистского режима в Газе и Ливане и поддержку этих преступлений со стороны претендентов на права человека, сказал: «Ни одно пробужденное сознание не примет то, что преступный Израиль сделал с беззащитными людьми в Газе, Ливане и Палестине. Америка и Европа не только поддержали зверства сионистского режима, но и поддержали его, предоставив бомбы и оружие».

Подчеркнув, что переговоры должны быть достойными, Пезешкиян сослался на турецкую пословицу и сказал: «Мы не поступимся своим достоинством, мы не перейдем мост нечестивца, даже если нас унесет наводнение, и мы не будем спать в тени лисы, даже если нас съест лев, нельзя, чтобы они держали нас за горло и давали им любые привилегии, которые они хотят, а потом говорили, что мы ведем переговоры».

Пезешкиян добавил: «Они думают, что, угрожая, они могут заставить нас делать все, что захотят, мы люди и ведем переговоры с достоинством, но мы не собираемся подчиняться силе».

В другой части своей речи президент заявил: «Если бы миллиард мусульман региона были братьями, то геноцидный сионистский режим с населением в два миллиона человек не смог бы создать такую ситуацию для мусульман. Они разделили нас на различные этнические и религиозные группы и настроили друг против друга, этот детоубийственный режим совершает преступления, и никто не отвечает ему, потому что Америка защищает их».

Он сказал: «Некоторые боятся Израиля, потому что его поддерживает Америка, но мы не боимся и не будем бояться, и это достойно нашего общества».