Иран в адрес МАГАТЭ: прекратите политические и непрофессиональные разговоры

Организация по атомной энергии Ирана сегодня (четверг, 22 февраля 2025 г.) опубликовала заявление в ответ на недавние заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В тексте заявления говорится: "Ожидается, что генеральный директор МАГАТЭ, как высокопоставленный чиновник важной международной организации, всегда будет говорить и действовать беспристрастно, профессионально и вдали от политической предвзятости. К сожалению, некоторые заявления и позиции г-на Гросси, особенно его недавние позиции, не обладают такими характеристиками, и это вызывает опасения, что эта важная международная организация, сойдя с пути беспристрастности и профессионализма, также нанесет ущерб своей репутации".

В заявлении добавляется: "В ситуации, когда Соединенные Штаты и некоторые западные страны стремятся использовать эту организацию для оказания несправедливого давления на Иран, эти политические и непрофессиональные заявления могут стать предлогом для их нелегитимных амбиций. Недавние заявления г-на Гросси на его пресс-конференции в Японии являются одним из примеров непрофессионального поведения и речи. В своих заявлениях он потребовал, чтобы Иран доказал, что не стремится к созданию ядерного оружия".

Организация по атомной энергии далее, подчеркивая, что «любой здравомыслящий человек» знает, что самым очевидным правовым принципом является презумпция невиновности; другими словами, "Бремя доказывания лежит на истце", продолжает: "Гросси лучше, чем кто-либо другой, знает, что около четверти всех инспекций МАГАТЭ приходится на иранские ядерные объекты, на которые приходится менее трех процентов ядерных объектов в мире. Иран неоднократно подчеркивал, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Эти повторяющиеся политические разговоры генерального директора не соответствуют его статусу и положению и должны быть прекращены".