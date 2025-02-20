Ядерная программа Ирана, находящаяся под надзором агентства и в соответствии с юридическими обязательствами, не имеет отклонений: Гарибабади

Генеральный директор по правовым и международным вопросам Министерства иностранных дел, в своем аккаунте X, комментируя заявления Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, написал: "Генеральный директор агентства сделал непрофессиональные и явно политизированные заявления об Иране на своей пресс-конференции в Токио".

Он сказал: "Иран сейчас обогащает уран до 60 процентов, что почти соответствует оружейному уровню; Иран не сотрудничает с агентством так, как нам хотелось бы, хотя мой визит в Иран в ноябре был конструктивным; Агентство готово предоставить себя (для соглашения), и мы предлагаем некоторые технические альтернативы, чтобы исключить возможность разработки Ираном ядерного оружия и предотвратить это, и Иран также должен доказать, что он не стремится к разработке ядерного оружия; правительство Ирана говорит, что у него нет такой программы, конечно, мы всем доверяем, но мы должны это проверить".