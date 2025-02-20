Военные учения в Иране свидетельствуют о высокой готовности и мощи революционных сил: иранский военный

Генерал Эбрагим Джаббари в четверг в кулуарах больших учений "Власть Великого Пророка (мир ему)" сил Басидж города Бирджанд в беседе с журналистами заявил: "Эти учения проводятся по всей стране, во всех провинциях и городах, на основе распоряжений Верховного лидера, неустанных усилий губернаторов, командиров Корпуса и спасательных и вспомогательных служб".

Он продолжил: "Эти учения и великие собрания предназначены для того, чтобы продемонстрировать силу нашего народа и показать ее врагу в ответ на вражеские угрозы и деструктивные планы".

Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции продолжил: "Если, не дай Бог, враги захотят принять решение о причинении вреда стране, они, несомненно, столкнутся с решительным, героическим и сокрушительным отпором".