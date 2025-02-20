20 февр. 2025 г., 16:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Военные учения в Иране свидетельствуют о высокой готовности и мощи революционных сил: иранский военный

20 февр. 2025 г., 16:38
??????? ID: 85757250
Военные учения в Иране свидетельствуют о высокой готовности и мощи революционных сил: иранский военный

Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции заявил, что «проводя учения, мы хотим сказать врагам, что страна, силы Басидж, народные силы и силы, верные ценностям ислама и революции, сегодня находятся на пике готовности и мощи».

Генерал Эбрагим Джаббари в четверг в кулуарах больших учений "Власть Великого Пророка (мир ему)" сил Басидж города Бирджанд в беседе с журналистами заявил: "Эти учения проводятся по всей стране, во всех провинциях и городах, на основе распоряжений Верховного лидера, неустанных усилий губернаторов, командиров Корпуса и спасательных и вспомогательных служб".

Он продолжил: "Эти учения и великие собрания предназначены для того, чтобы продемонстрировать силу нашего народа и показать ее врагу в ответ на вражеские угрозы и деструктивные планы".

Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции продолжил: "Если, не дай Бог, враги захотят принять решение о причинении вреда стране, они, несомненно, столкнутся с решительным, героическим и сокрушительным отпором".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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