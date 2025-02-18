18 февр. 2025 г., 11:18
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Новости ID: 85754669
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Россия намерена помочь в урегулировании иранского ядерного вопроса, заявил Песков

18 февр. 2025 г., 11:18
Новости ID: 85754669
Россия намерена помочь в урегулировании иранского ядерного вопроса, заявил Песков

Москва, 18 февраля, ИРНА – Россия придает большое значение отношениям с Ираном и планирует их развитие, включая помощь в решении важных вопросов, таких как иранская ядерная программа. Об этом заявил в интервью агентству ИРНА пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», - отметил Песков, отвечая на вопрос о позиции Москвы в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона убеждена, что вопрос о ядерной программе Ирана при проявлении политической воли всеми участниками переговорного процесса можно и необходимо решить путём дипломатии.

Песков добавил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и собирается заниматься их всесторонним развитием, включая путём оказания помощи в разрешении важнейших проблем, в том числе — в вопросе иранской ядерной программы.

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