Россия намерена помочь в урегулировании иранского ядерного вопроса, заявил Песков

«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», - отметил Песков, отвечая на вопрос о позиции Москвы в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона убеждена, что вопрос о ядерной программе Ирана при проявлении политической воли всеми участниками переговорного процесса можно и необходимо решить путём дипломатии.

Песков добавил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и собирается заниматься их всесторонним развитием, включая путём оказания помощи в разрешении важнейших проблем, в том числе — в вопросе иранской ядерной программы.