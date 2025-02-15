ХАМАС: «Нет миграции, кроме как в Иерусалим

Заявление ХАМАС было опубликовано одновременно с освобождением трех израильских пленников в ходе обмена. В нем говорится о символическом присутствии изображения Иерусалима и Аль-Аксы, а также о массовом участии людей в церемонии передачи пленников, что является новым посланием для оккупантов и их сторонников: «Иерусалим и Аль-Акса — это красная линия».

Кроме того, в заявлении отмечается, что освобождение шестой группы израильских пленников подтверждает, что единственный путь к их освобождению — это переговоры и соблюдение обязательств мирного соглашения. «Наш народ, мусульманская умма и свободные люди по всему миру стали свидетелями сцен силы, достоинства и гордости, которые сопротивление продемонстрировало в результате благородного обмена», — говорится в заявлении. Этот обмен символизирует солидарность нашего народа и сопротивления.

В завершение ХАМАС подчеркивает свою приверженность продолжению борьбы против оккупантов, заявляя: «Мы говорим всему миру, что нет миграции, кроме как в Иерусалим». Это наш ответ на все призывы Трампа и его сторонников к принудительному переселению и устранению палестинцев.