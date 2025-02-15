National Interest: иранские военные инновации увеличивают уязвимость американских авианосцев

Согласно отчету, ракетный комплекс «Халиж Фарс» имеет дальность действия 400 километров, однако его скорость составляет менее 3 Махов. Это относительно низкая скорость и короткая дальность делают его легче для перехвата кораблями, сопровождающими американские авианосцы.

«National Interest» также отметила недавние столкновения между США и вооруженными силами Йемена в регионе, подчеркивая, что военно-морским силам США значительно сложнее защищаться от более простых противокорабельных ракет хуситов.

В отчете подчеркивается, что ракетный комплекс «Халиж Фарс» оснащен электрооптическим и инфракрасным искателем, а его боеголовка весит 800 килограммов. Есть вероятность, что эти ракеты могут быть использованы против американских военных кораблей в водах Персидского залива или Ормузского пролива, где узкие воды затрудняют маневрирование военных судов.

Иран также может попытаться перегрузить системы противовоздушной обороны авианосной группы, что может нанести значительный ущерб американскому авианосцу.

Кроме того, ракеты «Халиж Фарс» дополняются другими системами, такими как крылатые ракеты «Сомар» и «Ховейзе», дальность которых составляет 2000 и 1250 километров соответственно. Хотя «Ховейзе» имеет меньшую дальность, она отличается большей точностью.

Наконец, иранская армия недавно продемонстрировала первый в мире подводный беспилотник-камикадзе «Хадид 110». Это оружие может управляться с помощью искусственного интеллекта и имеет возможность запуска из-под воды, что делает его трудным для обнаружения и перехвата.