Иран осудил угрозы Израиля атаковать иранский самолет

Багаи охарактеризовал угрозы Израиля как явное нарушение международного права и посягательство на национальный суверенитет Ливана. Он призвал соответствующие международные организации, включая Международную организацию гражданской авиации (ICAO), вмешаться и остановить то, что он назвал «опасным» поведением Израиля.

В связи с этим Моджтаба Амини, посол Ирана в Ливане, сообщил, что в четверг были отменены два еженедельных рейса из Ирана в Бейрут. Он выразил недовольство действиями ливанского правительства, которое пытается найти альтернативные самолеты, что оставило многих ливанских путешественников в затруднительном положении в аэропорту Тегерана.

Ранее израильский режим выпустил завуалированную угрозу относительно возможных атак на иранские самолеты, летящие в Ливан, что усиливает напряженность в регионе.