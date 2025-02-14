14 февр. 2025 г., 19:20
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Иран осудил угрозы Израиля атаковать иранский самолет

14 февр. 2025 г., 19:20
??????? ID: 85750972
Иран осудил угрозы Израиля атаковать иранский самолет

Тегеран, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи осудил угрозы израильского режима атаковать иранский пассажирский самолет, следовавший в Ливан и перевозивший ливанских граждан.

Багаи охарактеризовал угрозы Израиля как явное нарушение международного права и посягательство на национальный суверенитет Ливана. Он призвал соответствующие международные организации, включая Международную организацию гражданской авиации (ICAO), вмешаться и остановить то, что он назвал «опасным» поведением Израиля.

 В связи с этим Моджтаба Амини, посол Ирана в Ливане, сообщил, что в четверг были отменены два еженедельных рейса из Ирана в Бейрут. Он выразил недовольство действиями ливанского правительства, которое пытается найти альтернативные самолеты, что оставило многих ливанских путешественников в затруднительном положении в аэропорту Тегерана.

 Ранее израильский режим выпустил завуалированную угрозу относительно возможных атак на иранские самолеты, летящие в Ливан, что усиливает напряженность в регионе.

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