В Кремле опровергли слова Зеленского об атаке РФ на Чернобыльскую АЭС

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», – отметил представитель Кремля.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя вооруженную провокацию ВСУ в Курской области, в эфире Первого канала заявил, что Украина из-за неудач на поле боя превратилась в «загнанного шакала», который абсолютно игнорирует нормы международного гуманитарного права.

«Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени «загнанный шакал», который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», - отметил он.

Мирошник подчеркнул, что на правительство Украины оказывают давление с разных сторон, указывая на необходимость начала переговоров, и на фоне отсутствия шансов на военные победы киевский режим будет искать любые возможности для провокаций.

«В классическом варианте военных действий Украина явно проигрывает, она потеряла инициативу на передовой, у нас идёт продвижение, и в данном случае они будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то «перемоги», - рассказал посол.