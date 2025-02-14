Иран назвал обвинения США в СБ ООН по Йемену необоснованными

В ответ на заявления американского представителя, иранская миссия направила письмо в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН.

В документе говорится:

“Вашингтон не может скрыть свою ответственность за соучастие в преступлениях сионистского режима, обвиняя Иран. В отличие от США, которые поставками вооружений и финансовой поддержкой способствуют агрессии этого режима против угнетенных народов региона, Исламская Республика Иран остается приверженной основополагающим принципам международного права, Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности.”

Иран также отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго или причастности к эскалации конфликта в Йемене. Представительство страны заявило, что позиция Тегерана по этому вопросу остается неизменной: кризис должен решаться через всеобъемлющий политический процесс, который обеспечит независимость, национальный суверенитет, единство и территориальную целостность Йемена.

В заявлении подчеркивается, что с начала конфликта Иран последовательно выступал за немедленное прекращение агрессии, установление перемирия, начало содержательного диалога между йеменскими сторонами и мирное урегулирование кризиса без внешнего вмешательства.

“Будущее Йемена должно определяться только его народом. Достижение устойчивого мира возможно исключительно путем дипломатии, уважения национального суверенитета и соблюдения норм международного права, а не через военные интервенции или голословные обвинения”, – заявило постоянное представительство Ирана при ООН