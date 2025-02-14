14 февр. 2025 г., 15:12
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США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда

14 февр. 2025 г., 15:12
??????? ID: 85750817
США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда

Вашингтон, 14 февраля 2025 г. – Министерство финансов США ввело санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Причиной такого решения стали обвинения, выдвинутые им против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в совершении военных преступлений.

Согласно обновлённому списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Карим Хан, указанный как гражданин Великобритании, включён в перечень лиц, подпадающих под санкции США.

Напомним, что в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в секторе Газа.

Решение США ввести санкции против прокурора МУС вызвало широкий международный резонанс и может осложнить отношения Вашингтона с Гаагским судом.

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