США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда

Согласно обновлённому списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Карим Хан, указанный как гражданин Великобритании, включён в перечень лиц, подпадающих под санкции США.

Напомним, что в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в секторе Газа.

Решение США ввести санкции против прокурора МУС вызвало широкий международный резонанс и может осложнить отношения Вашингтона с Гаагским судом.