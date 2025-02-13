ХАМАС: реализация соглашения о прекращении огня в Газе будет выполнена по плану

В заявлении ХАМАС говорится, что делегация движения во главе с «Халилом аль-Хией», председателем ХАМАС в Газе и главой переговорной группы, провела переговоры с посредниками для обсуждения хода выполнения соглашения о прекращении огня и обмене пленными, особенно после последовательных нарушений со стороны израильского режима.

В заявлении также отмечается, что делегация ХАМАС провела встречи и контакты с ответственными за переговорный процесс в Египте и Катаре, а также с техническими командами посредников, которые следят за полным выполнением соглашения.

ХАМАС добавил, что эти встречи и обсуждения были сосредоточены на соблюдении всех положений соглашения, особенно в отношении обеспечения укрытия для населения, немедленного ввода сборных домов, палаток, тяжелого оборудования, медицинских принадлежностей, топлива и продолжения гуманитарной помощи, а также всех других пунктов, указанных в соглашении.

Движение отметило, что переговоры прошли в позитивной атмосфере, и посредники в Египте и Катаре подчеркнули, что будут следить за выполнением всех этих пунктов для устранения препятствий и заполнения пробелов.