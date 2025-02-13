13 февр. 2025 г., 18:16
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Увеличение числа жертв войны в Газе до 48 239 человек

13 февр. 2025 г., 18:16
??????? ID: 85750132
Увеличение числа жертв войны в Газе до 48 239 человек

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — Министерство здравоохранения Палестины в Газе сообщило о росте числа жертв войны, развязанной израильским режимом против жителей этого региона до 48 239 человек.

В заявлении министерства говорится, что за последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела 17 новых мучеников. Из них 14 человек были только что извлечены из-под завалов, а трое погибли в результате обстрелов израильскими оккупационными силами.

 Согласно отчету, также в результате стрельбы израильских военнослужащих по палестинцам за последние 24 часа два человека были ранены.

 Министерство здравоохранения Палестины в Газе добавило, что более 14 тысяч тел мучеников все еще остаются под завалами, и извлечь их пока не представляется возможным.

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