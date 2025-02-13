Увеличение числа жертв войны в Газе до 48 239 человек

В заявлении министерства говорится, что за последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела 17 новых мучеников. Из них 14 человек были только что извлечены из-под завалов, а трое погибли в результате обстрелов израильскими оккупационными силами.

Согласно отчету, также в результате стрельбы израильских военнослужащих по палестинцам за последние 24 часа два человека были ранены.

Министерство здравоохранения Палестины в Газе добавило, что более 14 тысяч тел мучеников все еще остаются под завалами, и извлечь их пока не представляется возможным.