Замглавы МИД отметил неизменность позиции Ирана по геополитики региона

Тахт-Раванчии, в четвер, на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении Григором Акопяном отметил, что развитие отношений с Арменией имеет особое значение в внешней политике Исламской Республики Иран, и для этого существуют все необходимые предпосылки.

Акопян, поздравляя с сорок шестой годовщиной победы Исламской революции, отметил, что углубление отношений с Ираном на основе взаимного уважения и доверия имеет особое значение для правительства и народа Армении.

На этой встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Армении и Ирана в политической, экономической и энергетической сферах. Стороны также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.