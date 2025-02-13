13 февр. 2025 г., 15:02
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Замглавы МИД отметил неизменность позиции Ирана по геополитики региона

13 февр. 2025 г., 15:02
??????? ID: 85749978
Замглавы МИД отметил неизменность позиции Ирана по геополитики региона

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчии ссылаясь на четкую позицию Ирана по территориальной целостности Армении заявил, что Исламская Республика Иран продолжает сохранять свою позицию относительно неизменности геополитики региона.

Тахт-Раванчии, в четвер, на встрече с  Чрезвычайным и Полномочным послом Армении Григором Акопяном отметил, что развитие отношений с Арменией имеет особое значение в внешней политике Исламской Республики Иран, и для этого существуют все необходимые предпосылки.

Акопян, поздравляя с сорок шестой годовщиной победы Исламской революции, отметил, что углубление отношений с Ираном на основе взаимного уважения и доверия имеет особое значение для правительства и народа Армении.

 На этой встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Армении и Ирана в политической, экономической и энергетической сферах. Стороны также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

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