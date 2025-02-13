13 февр. 2025 г., 14:32
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Бен Гвир: мы сталкиваемся с необоснованным соглашением и трусливым правительством

13 февр. 2025 г., 14:32
??????? ID: 85749953
Бен Гвир: мы сталкиваемся с необоснованным соглашением и трусливым правительством

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — Председатель партии «Еврейская сила» и уволенный министр внутренней безопасности Израиля раскритиковал текущее состояние правительства, заявив: «Мы сталкиваемся с необоснованным соглашением и трусливым правительством».

Бен Гвир, который ушел из кабинета Нетаньяху из-за недавнего соглашения о перемирии с ХАМАС, добавил, что правительство, после поддержки Трампа, которое дало нам возможность открыть двери ада для Газы в случае, если ХАМАС не освободит заложников, теряет историческую возможность.

 Он подчеркнул, что правительство намерено ограничиться освобождением лишь трех заложников, в то время как в ответ будут освобождены сотни палестинцев и увеличится гуманитарная помощь в Газу. Бен Гвир назвал эту ситуацию результатом поспешного и необоснованного соглашения.

Уволенный министр внутренней безопасности ранее также призывал к немедленному осуществлению плана по переселению жителей сектора Газа в соседние страны. В этом контексте он заявил: «Я призываю к немедленному началу миграции жителей Газы; Трамп говорит, что время есть, но интересы Израиля не могут терпеть задержек».

Бен Гвир также отметил, что мы стали объектом насмешек на Ближнем Востоке и что он был единственным членом кабинета безопасности, который выступал против ввоза гуманитарной помощи в Газу.

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