Бен Гвир: мы сталкиваемся с необоснованным соглашением и трусливым правительством

Бен Гвир, который ушел из кабинета Нетаньяху из-за недавнего соглашения о перемирии с ХАМАС, добавил, что правительство, после поддержки Трампа, которое дало нам возможность открыть двери ада для Газы в случае, если ХАМАС не освободит заложников, теряет историческую возможность.

Он подчеркнул, что правительство намерено ограничиться освобождением лишь трех заложников, в то время как в ответ будут освобождены сотни палестинцев и увеличится гуманитарная помощь в Газу. Бен Гвир назвал эту ситуацию результатом поспешного и необоснованного соглашения.

Уволенный министр внутренней безопасности ранее также призывал к немедленному осуществлению плана по переселению жителей сектора Газа в соседние страны. В этом контексте он заявил: «Я призываю к немедленному началу миграции жителей Газы; Трамп говорит, что время есть, но интересы Израиля не могут терпеть задержек».

Бен Гвир также отметил, что мы стали объектом насмешек на Ближнем Востоке и что он был единственным членом кабинета безопасности, который выступал против ввоза гуманитарной помощи в Газу.