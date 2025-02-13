Постпред Ирана при ООН отреагировал на обвинения США в адрес Тегерана по Сирии

«Мы обеспокоены сообщениями о новых группировках в Сирии, которые разжигают насилие, в том числе стремятся втянуть Израиль в прямой конфликт. Согласно докладам, эти группировки продолжают получать финансовую и логистическую поддержку от Ирана даже после его вывода из Сирии», - заявила в среду на заседании Совбеза по Ближнему Востоку временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

«Предупреждающие признаки проникновения и злонамеренных намерений Ирана, направленных на восстановление своего присутствия в Сирии, очевидны. По этим причинам мы должны коллективно призвать Иран прекратить подрыв стабильности и безопасности Сирии», - утверждала Ши.

«Исламская Республика Иран решительно и безоговорочно отвергает необоснованные утверждения представителя Соединенных Штатов в отношении Тегерана», - заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ответ на заявление американского дипломата.

Высокопоставленный иранский дипломат при ООН назвал эти обвинения безосновательными и заявил, что они направлены на искажение правды и введение в заблуждение международного сообщества.

«К сожалению, эти утверждения не новы и не неожиданны; они являются лишь результатом инструкций Вашингтона, который считает необходимым обвинять Тегеран на каждом заседании Совета Безопасности. Однако факты говорят сами за себя», - подчеркнул Иравани.

Как отметил иранский посол, на протяжении многих лет Соединенные Штаты под предлогом борьбы с терроризмом неоднократно нарушали суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также поддерживали террористические группировки и оккупационный режим Израиля для продвижения своих геополитических амбиций.