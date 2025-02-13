13 февр. 2025 г., 05:42
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Иран поддерживает создание инклюзивного правительства в Сирии

13 февр. 2025 г., 05:42
??????? ID: 85749475
Иран поддерживает создание инклюзивного правительства в Сирии

Нью-Йорк, 13 февраля. ИРНА ­— Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани, заявил, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Сирии через проведение свободных выборов и всеобъемлющий национальный диалог, который обеспечит справедливое представительство всех сирийцев.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, Иравани вновь подчеркнул непоколебимую приверженность Исламской Республики Иран к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Он отметил, что будущее Сирии должно определяться исключительно народом этой страны без какого-либо внешнего вмешательства или навязывания.

Иравани также указал, что израильский режим по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для Сирии, так как многократно нарушал ее суверенитет и территориальную целостность. Он подчеркнул, что Израиль, игнорируя все резолюции Совета Безопасности, продолжает отказываться от вывода своих войск с оккупированных Голанских высот. При поддержке Соединенных Штатов, израильский оккупационный режим расширил свои действия и систематически разрушает военную и исследовательскую инфраструктуру Сирии.

Посол Ирана при ООН призвал Совет Безопасности принять решительные меры для остановки этих агрессий и заставить Израиль вывести свои войска из всех оккупированных сирийских территорий.

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