В ответ на указ президента США Дональда Трампа, подписанный 5 февраля 2025 года о восстановлении неудачной политики «максимального давления» на Иран, министерство отметило, что давление никогда не прекращалось. Предыдущая администрация США не отменила ни одного из введенных ранее санкций и даже добавила сотни новых.

Исламская Республика Иран продемонстрировала, что отвечает на максимальное давление максимальным сопротивлением и твердо убеждена, что ни одна нация не должна подвергаться несправедливому давлению и незаконным санкциям. В заявлении также указывается, что исторический опыт показывает, что иранский народ никогда не примет переговоры под давлением, и односторонние условия, основанные на запугивании и угрозах, не будут иметь эффекта.

Кроме того, несмотря на заявления о борьбе с терроризмом, США фактически стали спонсором и причиной распространения терроризма и нестабильности в регионе Ближнего Востока. Президент США неоднократно признавал, что военные операции в Ираке и Афганистане не привели к стабильности и способствовали росту террористических групп.

США должны ответить на вопрос, кто был причиной формирования террористических групп и обеспечения их финансовыми и военными ресурсами, такими как Аль-Каида, ИГИЛ и Нусра. Америка использует террористические группы как инструмент для достижения своих политических целей в отношении других стран.

В документе отмечается, что на сегодняшний день США стали крупнейшим нарушителем международного права и принципов.