Пезешкиян: Иран всегда стремился к расширению отношений с Туркменистаном

Масъуд Пезешкиян в среду в ходе встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Овезгельдыевичем Мередовым, подчеркнув принципиальную политику Исламской Республики Иран, основанную на добрососедстве в отношениях с соседними странами, упомянул свой недавний телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана и добавил: «соответствующим должностным лицам даны необходимые указания по изучению областей для дальнейшего сотрудничества с правительством Туркменистана и устранению препятствий на пути ускорения реализации совместных проектов».

Пезешкиян, упомянув предстоящую встречу премьер-министров прикаспийских стран в Тегеране, заявил: «Исламская Республика Иран стремится к расширению отношений между прикаспийскими странами на основе мира, дружбы и добрососедства, и этот подход будет поднят на предстоящей конференции каспийского саммита с упором на достижение практических решений для развития сотрудничества».

Министр иностранных дел Туркменистана также в ходе этой встречи, передав теплые приветствия национального лидера и президента своей страны Пезешкияну, упомянув соглашения и проекты совместного сотрудничества между иранскими и туркменскими компаниями в различных областях, включая транспорт и энергетику, призвал к развитию сотрудничества между Ираном и Туркменистаном во всех областях.