Лидер: шествие «22 бахмана» был посланием единства иранского народа на глупые угрозы врага.

Перед этой встречей Аятолла Хаменеи, главнокомандующий вооруженными силами, в течение часа осмотрел выставку "Власть 1403", на которой были представлены последние достижения и возможности ученых и специалистов оборонной промышленности страны. На этой выставке были представлены передовое оборудование и новые технологии, используемые в нем, в областях противовоздушной обороны, баллистических и крылатых ракет, интеллектуальных боеприпасов, космоса, беспилотников и авиации, военно-морских судов и энергетики. После посещения выставки в собрании ученых, официальных лиц и специалистов оборонной промышленности он назвал «22 бахмана» большим и историческим праздником иранского народа и, поздравив с этим революционным днем, добавил: «Ни в одной революции не было прецедента, чтобы после 46 лет народ вышел на улицы в годовщину своей революции и праздновал».

Лидер революции назвал присутствие всех слоев народа, мужчин, женщин, детей и молодежи в холодную и жгучую погоду национальным и народным восстанием и сказал: Церемония в этом году была одним из самых важных и выдающихся празднований годовщины революции.

Лидер революции назвал четкие и новаторские речи президента на церемонии «22 бахмана» дополнением к великому движению народа и, напомнив о пропагандистской бомбардировке и коварной и непрерывной мягкой войне врага против владельцев революции, то есть "иранского народа", и против героя «22 бахмана», то есть Имама Хомейни, добавил: «В таких условиях народ вовремя и с пониманием ситуации вышел на улицы во всех городах и селах и выразил свои слова и позиции».

В продолжение своей речи лидер революции назвал выставку, которую он посетил перед этой встречей, одной из лучших и самых выдающихся выставок, и, выразив глубокую благодарность за усилия каждого ученого, специалиста, чиновника и сотрудника оборонной промышленности, добавил: «Народ также должен быть благодарен этим своим способным детям».

Он назвал вопрос защиты народа и безопасности страны очень важным и сказал: Оборонная мощь Ирана сегодня известна, друзья революции гордятся ею, а враг боится ее, и этот факт важен для страны.

Сославшись на времена, когда мировые хулиганы не продавали Ирану необходимые оборонные товары даже по многократно завышенной цене, его светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Теперь те же самые угнетатели говорят Ирану не продавать военную технику, и между тем, что мы не продаем, и тем, что не продавайте, есть очень большое расстояние, которое было заполнено благодаря усилиям ученых и тренированным умам молодых специалистов».

Он назвал значительный прогресс в обороне, особенно с учетом продолжающихся санкций со стороны врагов, исключительным и сказал: «Состояние оборонной промышленности Ирана таково, что если нам не дадут какую-либо деталь, молодежь произведет лучшую внутри страны».

В другой части своей речи, говоря о необходимости и требованиях продолжения прогресса в оборонной промышленности, главнокомандующий сказал: «Достижения оборонной промышленности повысили рейтинг нашей оборонной мощи в мире, но это не означает остановку и удовлетворение нынешним положением, потому что мы начали работу с нуля и, несмотря на огромные усилия и достижения, во многих случаях мы все еще отстаем от передовых рубежей».