12 февр. 2025 г., 13:26
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Министр обороны Ирана встретился с начальником Генштаба вооруженных сил Омана

12 февр. 2025 г., 13:26
??????? ID: 85748895
Министр обороны Ирана встретился с начальником Генштаба вооруженных сил Омана

Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал Азиз Насирзаде провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Султаната Оман контр-адмиралом Абдуллой бин Хамисом аль-Раиси.

В рамках данной встречи стороны акцентировали внимание на исторических и социальных отношениях между Исламской Республикой Иран и Султанатом Оман, а также отметили культурную и социальную близость и многолетние дружественные связи, существующие между двумя странами.

Кроме того, была подчеркнута общая политическая воля к развитию отношений в различных областях.

Министр обороны Исламской Республики Иран и начальник Генерального штаба вооруженных сил Султаната Оман выразили общее мнение о том, что отношения между двумя государствами неизменно основываются на принципах взаимного уважения и доверия, и провели консультации и переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес в региональном и международном масштабе. В рамках данной встречи были также рассмотрены и обсуждены возможные пути развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

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