Министр обороны Ирана встретился с начальником Генштаба вооруженных сил Омана

В рамках данной встречи стороны акцентировали внимание на исторических и социальных отношениях между Исламской Республикой Иран и Султанатом Оман, а также отметили культурную и социальную близость и многолетние дружественные связи, существующие между двумя странами.

Кроме того, была подчеркнута общая политическая воля к развитию отношений в различных областях.

Министр обороны Исламской Республики Иран и начальник Генерального штаба вооруженных сил Султаната Оман выразили общее мнение о том, что отношения между двумя государствами неизменно основываются на принципах взаимного уважения и доверия, и провели консультации и переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес в региональном и международном масштабе. В рамках данной встречи были также рассмотрены и обсуждены возможные пути развития двустороннего сотрудничества в области обороны.