Иран назвал развитие отношений со странами Латинской Америки приоритетом своей внешней политики

«Исламская Республика Иран готова к развитию отношений с Колумбией и приветствует создание условий для сотрудничества в различных региональных и международных сферах между двумя странами», - сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан во вторник вечером, 11 февраля, в телефонном разговоре с президентом Колумбии Густаво Петро.

Глава иранского государства заявил, что развитие отношений и укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки является одним из ключевых приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран. «В нынешних крайне чувствительных условиях, когда решения, принимаемые в США, могут привести к многочисленным проблемам во всем мире, консолидация, единство мнений и развитие взаимодействия между независимыми странами мира являются крайне необходимыми», - подчеркнул он.

Пезешкиан высоко оценил мужественную позицию правительства и народа Колумбии, выразившуюся в поддержке угнетенного населения Газы, осуждении политики насильственного перемещения и геноцида в этом регионе, а также в помощи продвижению мирных переговоров, назвав ее достойной признательности.