12 февр. 2025 г., 10:27
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Иран направил письмо в СБ ООН в связи с антииранскими заявлениями Трампа

12 февр. 2025 г., 10:27
??????? ID: 85748629
Иран направил письмо в СБ ООН в связи с антииранскими заявлениями Трампа

Нью-Йорк, 12 февраля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме Совету Безопасности и Генеральному секретарю ООН назвал заявления президента США Дональда Трампа тревожными и безответственными. Он подчеркнул, что Иран категорически отвергает и осуждает эту безрассудную угрозу.

«Эти безрассудные и провокационные заявления представляют собой явное нарушение норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности статьи 2 (4), которая прямо запрещает угрозу или применение силы против независимых государств», - отмечается в документе.

«Подобные провокационные действия также усилились и приобрели более широкие масштабы благодаря политике так называемого "максимального давления", подробно изложенной в "Президентском меморандуме по национальной безопасности" от 4 февраля 2025 года. Упомянутая политика включает введение односторонних и незаконных санкций, а также эскалацию враждебных действий в отношении Ирана, что явно нарушает основные принципы и нормы международного права», - говорится в тексте.

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