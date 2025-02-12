Иран направил письмо в СБ ООН в связи с антииранскими заявлениями Трампа

«Эти безрассудные и провокационные заявления представляют собой явное нарушение норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности статьи 2 (4), которая прямо запрещает угрозу или применение силы против независимых государств», - отмечается в документе.

«Подобные провокационные действия также усилились и приобрели более широкие масштабы благодаря политике так называемого "максимального давления", подробно изложенной в "Президентском меморандуме по национальной безопасности" от 4 февраля 2025 года. Упомянутая политика включает введение односторонних и незаконных санкций, а также эскалацию враждебных действий в отношении Ирана, что явно нарушает основные принципы и нормы международного права», - говорится в тексте.