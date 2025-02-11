11 февр. 2025 г., 15:21
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85747994
T T
0 Persons

Послы и дипломаты в ООН поздравили Иран с 46-й годовщиной победы Исламской революции

11 февр. 2025 г., 15:21
Новости ID: 85747994
Послы и дипломаты в ООН поздравили Иран с 46-й годовщиной победы Исламской революции

Тегеран, 11 февраля. ИРНА —Послы и дипломаты различных стран при Организации Объединённых Наций собрались в представительстве Исламской Республики Иран в Нью-Йорке, чтобы поздравить Иран с 46-й годовщиной победы Исламской революции.

На торжественном мероприятии, посвящённом годовщине победы Исламской революции в Иране присутствовало большее количество послов и дипломатов по сравнению с прошлым годом. Представители стран из Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки поздравили иранскую делегацию, а также провели двусторонние и многосторонние консультации в рамках мероприятия.

Послы и дипломаты в ООН поздравили Иран с 46-й годовщиной победы Исламской революции

Помимо послов и дипломатов, на праздновании также присутствовали представители ООН, научные и культурные деятели, а также эксперты различных областей.

Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН  Амир саид Иравани вместе с его заместителем Захрой Эршади тепло встретили гостей от имени правительства и народа Ирана.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .