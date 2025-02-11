11 февр. 2025 г., 13:35
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85747844
T T
0 Persons

Трамп допустил, что Украина может стать российской

11 февр. 2025 г., 13:35
Новости ID: 85747844
Трамп допустил, что Украина может стать российской

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Президент США Дональд Трамп допустил, что однажды Украина "может стать Россией" и не исключил, что захочет "вернуть" с Украины все потраченные американским правительством деньги, передает ТАСС.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что предупредил Киев о "невозможности дальнейшего выделения им денег" на прежних условиях и потребовал "что-то предпринять".

Американский лидер также вновь выступил с утверждением, что конфликта на Украине не было бы, останься он у власти сразу после первого срока. "Я всегда говорю, что этого бы не было, если бы я был президентом, и если бы выборы не были сфальсифицированы. <...> Не было бы ни этого [конфликта] с [президентом России Владимиром] Путиным, не было бы [нападения на Израиль вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС] 7 октября 2023 года", - убежден Трамп.

Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .