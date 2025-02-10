Аракчи: Мы не позволим никому навязывать свою волю иранскому народу

Аббас Аракчи в понедельник заявил: "Сегодня мы имеем дело с президентом в Америке, который проводит политику максимального давления на иранский народ. В то время как он подписывает документ о давлении на Иран и издает приказ о нем, он в то же время говорит о переговорах, чтобы обмануть. Под переговорами они подразумевают капитуляцию, но иранский народ никогда не капитулирует".

Задав вопрос, зачем нам вести переговоры под давлением, он сказал: "Какая логика и какой свободный человек примет переговоры в этих условиях и под давлением?"

Аракчи, заявив, что нет причин снова доверять Америке, добавил: "Что они сделали, чтобы Иран снова сел за стол переговоров, кроме того, что увеличили угрозы и давление? Ни одна страна не согласится вступить в переговоры в этих условиях. У Америки большой опыт невыполнения обещаний, особенно в ходе ядерной сделки".

Он продолжил: "Иран ранее с добрыми намерениями вступил в переговоры и выполнил свои обязательства, но каков был результат? В то время как они не выполнили свои обязательства и вышли из соглашения".

Он сказал: "Основываясь на логике и экспертном мнении, мы не стремимся к переговорам, и не из-за упрямства, потому что ни одна страна не вступает в переговоры под угрозой, санкциями и давлением, если только она не хочет капитулировать".

Аракчи добавил: "46 лет назад иранская народная революция против деспотического, коррумпированного режима, зависимого от иностранцев, завершилась победой. Главным лозунгом иранского народа во время революции была "Независимость, свобода, Исламская Республика".

Он продолжил: "Почему люди настаивали на независимости? Потому что наша страна зависела от Запада и следовала за иностранцами, особенно за Америкой. Люди не чувствовали настоящей независимости".

Он сказал, что, по словам лидера, иранский народ имеет смелость противостоять высокомерию: "Опираясь на этот народ и под мудрым и бдительным руководством Верховного лидера, мы будем противостоять высокомерию и не позволим никому навязывать свою волю иранскому народу путем угроз и санкций".

В другой части своего выступления министр иностранных дел упомянул победу стойкого народа Газы над сионистами и сказал: "В эти дни мы сталкиваемся с празднованием Исламской революции в Иране и празднованием народа Палестины в Газе. Народ Палестины сопротивлялся во время величайших преступлений и под бомбардировками. Они выстояли перед преступлением, которое называют массовыми убийствами и геноцидом".

Аракчи подчеркнул: "Конечно, народ Газы заплатил высокую цену, но не отказался от своей земли, независимости и достоинства".

Он заявил, что "сегодня говорят о невероятных вещах, таких как переселение народа Газы, в то время как это противоречит всем принципам международного права, всем международным законам и противоречит человечности. Как можно переселить народ с его земли и изгнать его, народ, который не покинул свою родину под тяжестью войны и сопротивлялся? Будут ли они делать это политическим путем? "