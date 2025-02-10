Пезешкиян: Трамп говорит о переговорах, но в то же время подписывает документ о санкциях и заговоре против Ирана

Масъуд Пезешкиян сегодня в понедельник в собрании участников шествия в честь 46-й годовщины победы Исламской революции на площади Азади в Тегеране, подчеркнул: "Трамп говорит, что хочет вести переговоры, а затем в то же время подписывает и объявляет документ о всех возможных заговорах, чтобы поставить революцию на колени, а затем говорит, что готов к переговорам, и утверждает, что Иран нарушил безопасность региона, в то время как Израиль при поддержке Америки является главным фактором небезопасности и бомбит беззащитных жителей Газы, Ливана, Сирии, Ирана и везде, где захочет".

Пезешкиян продолжил: "Международный уголовный суд в Гааге предъявил обвинение главе сионистского правительства геноцида, но президент Америки, который утверждает, что он за мир и спокойствие, защищает этого преступника и выступает против международного суда".

Он продолжил: "Мы восстали с Исламской революцией и с верой в то, что мы можем привести свою страну и отечество к правде и справедливости, враги с первого дня начали ссоры между этническими группами, группировками и фракциями и своими заговорами забрали жизни 18 000 чистых душой молодых людей страны, которые пришли служить, чтобы мы не смогли достичь целей революции, режима и руководства".

Пезешкиян продолжил: "Враги и недоброжелатели Ирана по-прежнему стремятся раздувать разногласия в нашей стране, они хотят внушить в сознание людей веру в слабость Ирана и сказать, что сегодня лучшее время для нанесения удара по стране, но они не знают, что под руководством лидера революции и с всегда присутствующими на сцене и самоотверженными людьми, все эти мечты и желания они похоронят".