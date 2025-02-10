10 февр. 2025 г., 15:22
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: Трамп говорит о переговорах, но в то же время подписывает документ о санкциях и заговоре против Ирана

10 февр. 2025 г., 15:22
??????? ID: 85746976
Пезешкиян: Трамп говорит о переговорах, но в то же время подписывает документ о санкциях и заговоре против Ирана

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Президент, выступая на 46-й годовщине победы Исламской революции, заявил, что в этот день народ Ирана изгнал из страны угнетателей и тиранов.

Масъуд Пезешкиян сегодня в понедельник в собрании участников шествия в честь 46-й годовщины победы Исламской революции на площади Азади в Тегеране, подчеркнул: "Трамп говорит, что хочет вести переговоры, а затем в то же время подписывает и объявляет документ о всех возможных заговорах, чтобы поставить революцию на колени, а затем говорит, что готов к переговорам, и утверждает, что Иран нарушил безопасность региона, в то время как Израиль при поддержке Америки является главным фактором небезопасности и бомбит беззащитных жителей Газы, Ливана, Сирии, Ирана и везде, где захочет".

Пезешкиян продолжил: "Международный уголовный суд в Гааге предъявил обвинение главе сионистского правительства геноцида, но президент Америки, который утверждает, что он за мир и спокойствие, защищает этого преступника и выступает против международного суда".

Он продолжил: "Мы восстали с Исламской революцией и с верой в то, что мы можем привести свою страну и отечество к правде и справедливости, враги с первого дня начали ссоры между этническими группами, группировками и фракциями и своими заговорами забрали жизни 18 000 чистых душой молодых людей страны, которые пришли служить, чтобы мы не смогли достичь целей революции, режима и руководства".

Пезешкиян продолжил: "Враги и недоброжелатели Ирана по-прежнему стремятся раздувать разногласия в нашей стране, они хотят внушить в сознание людей веру в слабость Ирана и сказать, что сегодня лучшее время для нанесения удара по стране, но они не знают, что под руководством лидера революции и с всегда присутствующими на сцене и самоотверженными людьми, все эти мечты и желания они похоронят".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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