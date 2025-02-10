Иранцы отметили 46-ю годовщину победы Исламской революции с большим размахом, чем в предыдущих годах

Улица Энгелаб с первых часов утра увидела людей, которые в сорок шестую годовщину победы Исламской революции вновь собрались вместе, чтобы донести свой голос до мира и сказать, что мы поддерживаем этот режим и революцию, и каждый год принимаем активное участие в шествии, чтобы защитить эту революцию.

Сегодня, как и в прошлых годах, пришли все: мужчины с семьями и маленькими детьми в этот холодный зимний день отправились на это шествие, а также пожилые люди, которые с первых дней становления этой революции твердо и стойко поддерживали ее и продолжают демонстрировать свое присутствие, чтобы зафиксировать еще одну золотую страницу.

Шествие в ознаменование годовщины победы славной Исламской революции началось при значительном участии жителей Тегерана, которые в конечном итоге доберутся до площади Азади в столице по 13 определенным маршрутам.