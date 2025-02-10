10 февр. 2025 г., 14:33
Новости ID: 85746931
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранцы отметили 46-ю годовщину победы Исламской революции с большим размахом, чем в предыдущих годах

10 февр. 2025 г., 14:33
Новости ID: 85746931
Иранцы отметили 46-ю годовщину победы Исламской революции с большим размахом, чем в предыдущих годах

Тегеран, 10 февраля, ИРНА – Сегодня, 10 февраля 2025 года, в этот холодный зимний день все сошлось воедино, чтобы жители столицы вновь прошли маршем по улицам, таким как Энгелаб и Азади, как по пути солидарности и единства, с образцовым единством. День, который несет в себе любовь, гармонию и единодушие.

Улица Энгелаб с первых часов утра увидела людей, которые в сорок шестую годовщину победы Исламской революции вновь собрались вместе, чтобы донести свой голос до мира и сказать, что мы поддерживаем этот режим и революцию, и каждый год принимаем активное участие в шествии, чтобы защитить эту революцию.

Сегодня, как и в прошлых годах, пришли все: мужчины с семьями и маленькими детьми в этот холодный зимний день отправились на это шествие, а также пожилые люди, которые с первых дней становления этой революции твердо и стойко поддерживали ее и продолжают демонстрировать свое присутствие, чтобы зафиксировать еще одну золотую страницу.

Шествие в ознаменование годовщины победы славной Исламской революции началось при значительном участии жителей Тегерана, которые в конечном итоге доберутся до площади Азади в столице по 13 определенным маршрутам.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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