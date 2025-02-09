9 февр. 2025 г., 14:39
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Новости ID: 85745724
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Иран занимает 10-е место в мире по мощности производства электроэнергии

9 февр. 2025 г., 14:39
Новости ID: 85745724
Иран занимает 10-е место в мире по мощности производства электроэнергии

Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Электроэнергетическая отрасль Ирана, мощность которой в 1978 году составляла 7000 МВт, сегодня достигла 94 846 МВт, что позволяет стране занять 10-е место в мире по этому показателю.

За последние 46 лет иранская электроэнергетика добилась впечатляющих результатов. По словам Бехруза Моради, директора Управления стратегического планирования Министерства энергетики, мощность электростанций в мире увеличилась в 4,5 раза с 1978 года, в то время как в Иране этот показатель возрос в 13 раз. Производство электроэнергии в мире увеличилось в 3,4 раза, а в Иране — в 22 раза.

 Моради также отметил, что установленная мощность всех возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, в 1978 году составляла 1804 МВт, а в текущем году она достигла 13 700 МВт.

 По прогнозам, до февраля 2025 года мощность возобновляемых электростанций (солнечных, ветряных, биомассы и малых гидроэлектростанций) превысит 1544 МВт. Среди успешных проектов можно выделить солнечную электростанцию в Ардакане мощностью 10 МВт и ветряную электростанцию в Манжиле.

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