Иран занимает 10-е место в мире по мощности производства электроэнергии

За последние 46 лет иранская электроэнергетика добилась впечатляющих результатов. По словам Бехруза Моради, директора Управления стратегического планирования Министерства энергетики, мощность электростанций в мире увеличилась в 4,5 раза с 1978 года, в то время как в Иране этот показатель возрос в 13 раз. Производство электроэнергии в мире увеличилось в 3,4 раза, а в Иране — в 22 раза.

Моради также отметил, что установленная мощность всех возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, в 1978 году составляла 1804 МВт, а в текущем году она достигла 13 700 МВт.

По прогнозам, до февраля 2025 года мощность возобновляемых электростанций (солнечных, ветряных, биомассы и малых гидроэлектростанций) превысит 1544 МВт. Среди успешных проектов можно выделить солнечную электростанцию в Ардакане мощностью 10 МВт и ветряную электростанцию в Манжиле.