27  февраля в Каире состоится экстренный саммит арабских лидеров по Газе

Информированные арабские дипломатические источники сообщили газете «Аль-Араби аль-Джадид», что 27 февраля текущего года в Каире пройдет экстренное заседание лидеров арабских стран. На повестке дня — обсуждение мер противодействия инициативе президента США Дональда Трампа, касающейся переселения и эвакуации населения Газы.

Вышеупомянутые арабские дипломатические источники заявили, что в ходе предстоящего заседания также будет уделено внимание анализу гуманитарной обстановки и перспектив развития сектора Газа, а также рассмотрению иных событий, имеющих отношение к палестинскому вопросу.