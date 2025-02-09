9 февр. 2025 г., 13:28
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27  февраля в Каире состоится экстренный саммит арабских лидеров по Газе

9 февр. 2025 г., 13:28
??????? ID: 85745598
27  февраля в Каире состоится экстренный саммит арабских лидеров по Газе

Тегеран, 9 февраля, ИРНА – Арабские страны соберутся на экстренный саммит в Каире 27 февраля для противодействия плану Трампа по Газе, сообщают дипломатические источники.

Информированные арабские дипломатические источники сообщили газете «Аль-Араби аль-Джадид», что 27 февраля текущего года в Каире пройдет экстренное заседание лидеров арабских стран. На повестке дня — обсуждение мер противодействия инициативе президента США Дональда Трампа, касающейся переселения и эвакуации населения Газы.

Вышеупомянутые арабские дипломатические источники заявили, что в ходе предстоящего заседания также будет уделено внимание анализу гуманитарной обстановки и перспектив развития сектора Газа, а также рассмотрению иных событий, имеющих отношение к палестинскому вопросу.

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