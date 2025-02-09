Саудовская Аравия выступила против заявлений Нетаньяху по Газе

В официальном заявлении министерства подчеркивается, что Саудовская Аравия поддерживает международные позиции, осуждающие высказывания Нетаньяху о выселении палестинцев с их исторической родины.

«Радикальная и оккупационная ментальность не в состоянии понять значение и связь палестинской земли для ее народа», отмечается в документе.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также осудило эти заявления, назвав их попыткой отвлечь внимание общественности от продолжающихся нарушений прав человека со стороны оккупантов в Газе.

В своем заявлении министерство подтвердило, что устойчивый мир возможен только при условии принятия принципов мирного сосуществования через так называемое решение «двух государств».