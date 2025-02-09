9 февр. 2025 г., 13:04
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Новости ID: 85745563
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Саудовская Аравия выступила против заявлений Нетаньяху по Газе

9 февр. 2025 г., 13:04
Новости ID: 85745563
Саудовская Аравия выступила против заявлений Нетаньяху по Газе

Тегеран — ИРНА — Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило решительный протест против недавних заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по сектору Газа, осудив любые попытки переселения палестинского народа из этого региона.

В официальном заявлении министерства подчеркивается, что Саудовская Аравия поддерживает международные позиции, осуждающие высказывания Нетаньяху о выселении палестинцев с их исторической родины.

«Радикальная и оккупационная ментальность не в состоянии понять значение и связь палестинской земли для ее народа», отмечается в документе.

 Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также осудило эти заявления, назвав их попыткой отвлечь внимание общественности от продолжающихся нарушений прав человека со стороны оккупантов в Газе.

 В своем заявлении министерство подтвердило, что устойчивый мир возможен только при условии принятия принципов мирного сосуществования через так называемое решение «двух государств».

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