В результате рейда израильских военных в Вифлееме пострадал 31 палестинец

В субботу вечером военнослужащие сионистского режима, совершив нападение на Вифлеем на Западном берегу, вступили в столкновение с палестинской молодёжью. В результате этого инцидента 31 палестинец получил ранения.

Как передаёт телеканал Filastin Al-Yawm, лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный на востоке Тулькарма на Западном берегу, был окружён военнослужащими сионистского режима. «Военные оккупационного режима Израиля, окружив лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный к востоку от Тулькарма, направили туда подкрепления», - сообщили на телеканале.