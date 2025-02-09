9 февр. 2025 г., 11:13
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Новости ID: 85745327
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В результате рейда израильских военных в Вифлееме пострадал 31 палестинец

9 февр. 2025 г., 11:13
Новости ID: 85745327
В результате рейда израильских военных в Вифлееме пострадал 31 палестинец

Тегеран, 9 февраля, ИРНА – Вследствие масштабного вторжения вооружённых сил сионистского режима в Вифлеем, расположенный на Западном берегу, пострадали 31 палестинец. Об этом сообщили палестинские СМИ.

В субботу вечером военнослужащие сионистского режима, совершив нападение на Вифлеем на Западном берегу, вступили в столкновение с палестинской молодёжью. В результате этого инцидента 31 палестинец получил ранения.

Как передаёт телеканал Filastin Al-Yawm, лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный на востоке Тулькарма на Западном берегу, был окружён военнослужащими сионистского режима. «Военные оккупационного режима Израиля, окружив лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный к востоку от Тулькарма, направили туда подкрепления», - сообщили на телеканале.

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