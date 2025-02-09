Главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор

Глава иранского внешнеполитического ведомства, отметив категорическое неприятие странами принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа, описал данный заговор как продолжение политики геноцида в отношении палестинского народа. Он акцентировал важность выработки твердой и единой позиции исламскими государствами для противостояния этой угрозе и настоятельно призвал к немедленному проведению встречи министров Организации исламского сотрудничества для решения данного вопроса.

Иранский министр, ссылаясь на отличные двусторонние отношения, назвал недавнюю встречу политических консультаций между Ираном и Турцией, которую возглавляли заместители министров иностранных дел обеих стран, значимым и продуктивным шагом. Он подчеркнул важность поддержания регулярного диалога между двумя странами для дальнейшего укрепления и развития взаимодействия в различных сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Турции, отметив свою удовлетворенность успешным развитием двусторонних отношений, подчеркнул важность расширения сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Хакан Фидан также отметил необходимость продолжения поддержки всеми исламскими странами прав палестинского народа и приветствовал предложение министра иностранных дел Ирана о проведении чрезвычайного заседания Организации исламского сотрудничества.