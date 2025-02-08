Пезешкиян: Исламские страны могут восстановить Газу и вернуть жизнь народу этого региона

Масъуд Пезешкиян во второй половине дня в субботу на встрече с членами руководящего совета Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС), почтив память всех шахидов фронта сопротивления и поздравив с победой и ценными достижениями стойкого и угнетенного народа Газы над сионистским режимом, сказал: «Ваши великие достижения и достижения угнетенного народа Газы в непоколебимости перед целями сионистского врага, несмотря на большое количество мучеников, принесенных на пути освобождения вашей земли, достойны восхищения, и мы поздравляем с этой победой всех бойцов и весь народ Газы».

Президент далее подчеркнул необходимость создания международной коалиции, особенно с участием исламских стран, для помощи народу Газы и восстановления этого региона, и добавил: «Безусловно, исламские страны смогут совместно восстановить Газу и вернуть жизнь мусульманскому народу этого региона».

Пезешкиян также, подчеркнув поддержку Исламской Республикой Иран фронта сопротивления и угнетенного народа Газы, сказал: «Мы уверены в окончательной победе сопротивления, потому что Всевышний Бог обязался и пообещал это в Священном Коране».

В ходе этой встречи один из членов руководящего совета ХАМАС, поблагодарив Исламскую Республику Иран и все группы сопротивления за поддержку палестинского сопротивления на пути к этой победе над сионистским врагом, сказал: «Мы очень рады, что наша встреча с вами совпала с днями победы Исламской революции и победы нашего народа в Газе. Палестинское сопротивление, продолжая эту поддержку и солидарность, готовится к переходу этой победы на заключительный этап битвы, то есть к освобождению палестинской земли».

Член руководящего совета ХАМАС, почтив память более 60 тысяч шахидов Газы и выдающихся лидеров и командиров сопротивления, в том числе Сейеда Хасана Насруллы, Хании, Синвара, Арури и Сафи ад-Дина, сказал: «Хотя сегодня в Газе прекратились звуки бомб, ракет и минометов, мы не забываем, какую большую войну они развязали для нашего уничтожения в Газе и в регионе, и какие поражения они потерпели от групп сопротивления в Газе, Ливане, Ираке и Йемене, и все эти достижения остались в истории».

Член руководящего совета ХАМАС, подчеркнув, что то, что обеспечило победу над сионистским режимом, было не оружием и боеприпасами, а истинной верой во Всевышнего Бога и твердой решимостью освободить «нашу землю», заявил: «Народ Газы находится на вершине пирамиды сопротивления, и эта победа принадлежит им, потому что их стойкость сделала возможной стойкость групп сопротивления; мы верим в Божье обещание и уверены, что до достижения конечной цели будем пользоваться Его помощью».

Он также назвал не имеющими ценности недавние заявления Америки и сионистского режима о будущем Газы и подчеркнул: «Будущее Газы принадлежит народу этого региона, и управление ею будет осуществляться посредством совместного национального сотрудничества между палестинцами».