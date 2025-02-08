8 февр. 2025 г., 19:50
Новости ID: 85744756
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Представитель правительства: Иран не пойдет на бесчестные переговоры

8 февр. 2025 г., 19:50
Новости ID: 85744756
Представитель правительства: Иран не пойдет на бесчестные переговоры

Тегеран, 8 февраля, ИРНА – Пресс-секретарь правительства, подчеркнув единство и солидарность, написала, что все прекрасно знают, что Иран не пойдет на переговоры, если они будут бесчестными.

Фатеме Мохаджерани сегодня, в субботу, опубликовала сообщение в социальной сети «X», в котором написала: «Стратегия правительства заключается в том, чтобы был услышан единый голос Ирана».

Пресс-секретарь правительства, подчеркнув, что все осведомлены о проблемах, продолжила: «Сегодня мы больше, чем вчера, нуждаемся в единстве и солидарности для преодоления проблем. Переговоры с европейскими странами будут продолжены, и все прекрасно знают, что Иран не пойдет на переговоры, если они будут бесчестными».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .