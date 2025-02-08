Представитель правительства: Иран не пойдет на бесчестные переговоры

Фатеме Мохаджерани сегодня, в субботу, опубликовала сообщение в социальной сети «X», в котором написала: «Стратегия правительства заключается в том, чтобы был услышан единый голос Ирана».

Пресс-секретарь правительства, подчеркнув, что все осведомлены о проблемах, продолжила: «Сегодня мы больше, чем вчера, нуждаемся в единстве и солидарности для преодоления проблем. Переговоры с европейскими странами будут продолжены, и все прекрасно знают, что Иран не пойдет на переговоры, если они будут бесчестными».