8 февр. 2025 г., 19:42
Новости ID: 85744753
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лидер Ирана: Опыт показывает, что переговоры с Америкой не решают проблем

8 февр. 2025 г., 19:42
Новости ID: 85744753
Лидер Ирана: Опыт показывает, что переговоры с Америкой не решают проблем
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0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

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