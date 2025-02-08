Лидер: победа народа Газы - это победа над Америкой

Председатель и члены Совета лидеров ХАМАС сегодня утром встретились с аятоллой Хаменеи, Лидером Исламской революции.

В начале встречи Мохаммад Исмаил Дарвиш, председатель Совета лидеров ХАМАС, поздравил Лидера революции с великой победой сопротивления в Газе и сказал: "Мы считаем совпадение дней победы сопротивления Газы с годовщиной победы Исламской революции хорошим предзнаменованием и надеемся, что это совпадение подготовит почву для освобождения Иерусалима и мечети Аль-Акса".

Халиль аль-Хайя, заместитель главы политического бюро ХАМАС, также в начале встречи, поздравив Лидера Исламской революции с победой сопротивления Газы, сказал: "Сегодня мы пришли к Вам на встречу с высоко поднятой головой, и эта великая победа - наша общая победа с Исламской Республикой".

Аятолла Хаменеи также на этой встрече, почтив память погибших Газы и командиров, особенно Исмаила Ханию, обратился к лидерам ХАМАС и сказал: "Всемогущий Бог даровал вам и народу Газы честь и победу и сделал Газу примером благородного аята, который гласит: "Сколько раз небольшая группа побеждала большую и могущественную группу с помощью Божьей благодати и дозволения".

Лидер Исламской революции подчеркнул: "Вы победили сионистский режим и, фактически, Америку, и, благодаря Богу, не позволили им достичь ни одной из своих целей".