Продолжаются антитрамповские протесты в США шестой день подряд

Газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя полиции США сообщила: «Полицейское управление Лос-Анджелеса получило сообщение о нападении с ножом на этого подростка около 1:35 в пятницу по местному времени в США во время столкновений, произошедших во время демонстрации».

Полиция сообщила, что пострадавший был доставлен в больницу и был отдан приказ о разгоне демонстрации.

Представитель полиции Лос-Анджелеса добавил, что несколько человек были арестованы в связи с этим нападением, и около 2:12 по местному времени улица Спринг возле мэрии Лос-Анджелеса была очищена от демонстрантов.

В пятницу в центре Лос-Анджелеса шестой день подряд проходила демонстрация против политики подавления иммиграции, и сотни школьников покинули свои классы, чтобы присоединиться к ней.