8 февр. 2025 г., 13:29
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В МИД Ирана заявили, что США нацелились на международные органы

8 февр. 2025 г., 13:29
??????? ID: 85744329
В МИД Ирана заявили, что США нацелились на международные органы

Тегеран, 8 февраля, ИРНА – Зависимость США от экстерриториального применения внутренних законов угрожает международным органам, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Зависимость США от экстерриториального применения внутренних законов теперь нацелилась на международные органы. Санкции против Международного уголовного суда за расследование жестоких преступлений Израиля представляют собой беспрецедентную низость в долгой истории сговора и сотрудничества США с оккупационным и расистским режимом, который совершает всевозможные преступления с целью «колониального уничтожения» Палестины», - написал Багаи в сообщении, размещенном в социальной сети X.

«Наложение санкций на Гаагский суд представляет собой явный пример грубого злоупотребления властью, направленного на предоставление полной неприкосновенности Израилю, поощрения совершения дальнейших преступлений и подрыва международного мира и безопасности», - отмечается в продолжение.

Иранский дипломат подчеркнул, что мировое сообщество должно осознавать эту опасность и реагировать соответствующим образом.

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