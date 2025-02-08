Президент ЮАР: мы по-прежнему стоим рядом с народом Палестины

«На протяжении десятилетий палестинский народ испытывает невыразимые страдания, находясь под незаконной оккупацией», - сказал Рамафоса.

«Южная Африка, основываясь на своих обязательствах в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида, подала жалобу против режима Израиля в Международный Суд ООН», - добавил он.

В декабре 2023 года Южная Африка обратилась в Международный Суд ООН с исковым заявлением против сионистского режима, утверждая, что этот режим нарушил положения Конвенции о предотвращении геноцида в отношении палестинского населения в секторе Газа.