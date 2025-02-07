МУС осудил санкции Трампа и пообещал продолжать обеспечивать правосудие

«Суд твердо стоит на страже своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях», — говорится в заявлении суда.

МУС также призвал все 125 государств-участников и международное сообщество «сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека».

Президент США Дональд Трамп в четверг поставил подпись под указом, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщает Белый дом.