7 февр. 2025 г., 17:48
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Новости ID: 85743507
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МУС осудил санкции Трампа и пообещал продолжать обеспечивать правосудие

7 февр. 2025 г., 17:48
Новости ID: 85743507
МУС осудил санкции Трампа и пообещал продолжать обеспечивать правосудие

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Международный уголовный суд (МУС) осудил указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении своих сотрудников.

«Суд твердо стоит на страже своего персонала и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях», — говорится в заявлении суда.

МУС также призвал все 125 государств-участников и международное сообщество «сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека».

 Президент США Дональд Трамп в четверг поставил подпись под указом, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщает Белый дом.

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