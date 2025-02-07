ВВС Ирана достиг полной самодостаточности в производстве военной техники

Вахеди сообщил, что все оборудование военно-воздушных сил обновлено и является производством местных специальистов.

Он подчеркнул ключевую роль военно-воздушных и противовоздушных сил как двух основных компонентов вооруженных сил, отметив, что, несмотря на самые серьезные санкции, эти силы смогли с достоинством пройти через восемь лет священной обороны.

Вахеди также отметил, что военно-воздушные силы и Министерство обороны осуществляют все этапы восстановления и капитального ремонта оборудования и готовы выполнять приказы Верховного командующего.

Он предостерег врагов, заявив, что любой, кто проявит малейшие притязания на территорию Ирана, столкнется с решительным сопротивлением, и они будут защищать свою страну до последней капли крови.

В завершение командующий военно-воздушными силами подчеркнул достижения страны в области пилотируемых и беспилотных самолетов, выразив надежду, что эти силы всегда будут готовы защищать Иран.