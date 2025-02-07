7 февр. 2025 г., 12:25
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Новости ID: 85743262
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Верховный лидер: переговоры с США — неуместны и недостойны

7 февр. 2025 г., 12:25
Новости ID: 85743262
Верховный лидер: переговоры с США — неуместны и недостойны

Тегеран — В ходе встречи с командующими военно-воздушными и противовоздушными силами Исламской Республики Иран, Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с администрацией США не только нецелесообразны, но и недостойны. Он подчеркнул, что такие действия не приведут к решению актуальных проблем.

 Встреча состоялась в пятницу, 7 февраля, по случаю годовщины исторической присяги группы военнослужащих перед Имамом Хомейни в 1979 году.

 Основные моменты выступления Верховного лидиера:

 Неэффективность переговоров : Верховный лидер отметил, что переговоры с США не решат существующие проблемы. Он призвал не верить в миф о том, что участие в переговорах с американцами поможет разрешить конкретные вопросы.

 Уроки прошлого : Он напомнил о переговорах, которые привели к заключению СВПД по иранской ядерной программе , однако США не выполнили свои обязательства, и санкции остались в силе.

 Неприемлемость переговоров : Лидер подчеркнул, что с правительством, которое нарушает соглашения и ведет себя недостойно, нельзя вести переговоры. Он также указал на то, что текущий президент США разорвал ранее достигнутые договоренности.

 Внутренние проблемы : Верховный лидер также указал на наличие внутренних проблем, но отметил, что их решение зависит от усилий ответственных властей и единства народа.

  Надежда на улучшение : Он выразил надежду, что текущее правительство сможет смягчить экономические трудности, с которыми сталкиваются граждане.

 В заключение, Верховный лидер призвал к единству и совместным усилиям для преодоления трудностей, подчеркивая важность внутренней сплоченности и ответственности.

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