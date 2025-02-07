На концерте в Москве прозвучали древние иранские инструменты

Музыканты представили зрителям произведения выдающихся композиторов Ирана – Хомаюна Хоррама , Али Таджвиди , Рухоллы Халеги и других. Особенностью концерта стали импровизационные номера, в которых звучали традиционные инструменты: открытая тростниковая флейта нэй, иранский барабан томбак, разновидность бубна даф и струнный ударный инструмент сантур.

Хамид Реза Даду в эксклюзивном комментарии TV BRICS отметил, что музыка классиков Ирана до конца удерживает внимание слушателя и не дает оторваться.

«Иранская классическая музыка очень эмоциональная, техничная, чувственная, в ней большое внимание уделяется мелодии. Она проникает глубоко в душу и отличается особой техникой исполнения. Когда я играю сольно или в составе ансамбля, я вижу по глазам моих многоуважаемых зрителей, как музыка влияет на них. А после концерта они подходят ко мне с добрыми и приятными словами, разговаривают со мной и благодарят за исполнение» , – поделился солист ансамбля.

Музыкант также рассказал, что за 15 лет проживания в России он дал множество концертов и сотрудничал со многими российскими музыкантами. По его словам, общение с коллегами и зрителями всегда приносило огромное удовольствие, а теплый прием, щедрая душа и открытость россиян дарят ему приятные и незабываемые впечатления.

«Я думаю, что мне и моим коллегам удалось посредством музыки открыть дверь в прекрасный мир иранской культуры, а также построить культурный мост и укрепить дружбу между двумя великими и уникальными народами Ирана и России» , – добавил Хамид Реза Даду.

Вместе с ним на сцене выступили Ксения Свириденко (орган), Любовь Завьялова (фортепиано), Александр Маломожнов (скрипка), Екатерина Миронова (виолончель), Анастасия Кутюхина (скрипка), Амин Исмаиллу (скрипка), Эрфан Чангизи (скрипка) и Ясаман Гейболахи (вокал).