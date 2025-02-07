7 февр. 2025 г., 10:59
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Новости ID: 85743169
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Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

7 февр. 2025 г., 10:59
Новости ID: 85743169
Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Президент США Дональд Трамп в четверг поставил подпись под указом, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщает Белый дом.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что Международный уголовный суд (МУС) (...) совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля", - говорится в указе.

По мнению Трампа, действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики".

"Соединенные Штаты будут налагать ощутимые и значительные последствия на лиц, ответственных за нарушения МУС, некоторые из которых могут включать блокирование собственности и активов, а также приостановление въезда в Соединенные Штаты должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, а также их ближайших родственников в качестве их представителей", - говорится в документе.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

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