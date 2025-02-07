7 февр. 2025 г., 10:22
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Новости ID: 85743134
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МИД Ирана решительно осудил новые санкции США против Ирана

7 февр. 2025 г., 10:22
Новости ID: 85743134
МИД Ирана решительно осудил новые санкции США против Ирана

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи регительно осудил решение Минфина США вводить санкции против физических и юридических лиц, а также судов, которые, как утверждается, содействовали поставкам иранской нефти в Китай.

При этом он назвал новые санкции США против нефтяной индустрии Ирана совершенно неоправданными и противоречащими международным правилам и стандартам.

"Решение новой администрации США оказать давление на иранский народ, препятствуя законной торговле Ирана с его экономическими партнерами, является незаконным, противоправным и нарушающим актом, который влечет за собой международную ответственность администрации США. Исламская Республика Иран возлагает на Соединенные Штаты ответственность за последствия таких односторонних действий", отметил он.

США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана.  "Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении Минфина.

Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп.

Минфин США также утверждает, что Иран на деньги от продажи нефти обеспечивает вложения в развитие своей ядерной программы и поддерживает терроризм в соседних государствах, поэтому санкции против Тегерана продолжаются.

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