МИД Ирана решительно осудил новые санкции США против Ирана

При этом он назвал новые санкции США против нефтяной индустрии Ирана совершенно неоправданными и противоречащими международным правилам и стандартам.

"Решение новой администрации США оказать давление на иранский народ, препятствуя законной торговле Ирана с его экономическими партнерами, является незаконным, противоправным и нарушающим актом, который влечет за собой международную ответственность администрации США. Исламская Республика Иран возлагает на Соединенные Штаты ответственность за последствия таких односторонних действий", отметил он.

США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана. "Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении Минфина.

Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп.

Минфин США также утверждает, что Иран на деньги от продажи нефти обеспечивает вложения в развитие своей ядерной программы и поддерживает терроризм в соседних государствах, поэтому санкции против Тегерана продолжаются.