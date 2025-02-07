ХАМАС: любые военные силы, вошедшие в Газу без согласия народа, будут рассматриваться как оккупанты

Касем отметил, что план Трампа не сможет сломить палестинский народ, и именно этот народ сможет противостоять этому плану. Он добавил, что палестинцы привержены своей земле и никогда ее не покинут, даже если заявления Трампа о выселении палестинцев будут многократно повторяться американскими чиновниками.

Кроме того, Касем указал, что президент США высказывается в поддержку экстремистских и преступных позиций израильских оккупантов против палестинского народа.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что план Трампа по выселению палестинцев является противоречивым и невыполнимым.