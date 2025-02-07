7 февр. 2025 г., 10:02
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ХАМАС: любые военные силы, вошедшие в Газу без согласия народа, будут рассматриваться как оккупанты

7 февр. 2025 г., 10:02
??????? ID: 85743114
ХАМАС: любые военные силы, вошедшие в Газу без согласия народа, будут рассматриваться как оккупанты

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Представитель исламского движения сопротивления Палестины (ХАМАС) Хазем Касем заявил, что любые военные силы, входящие в сектор Газа без согласия и желания палестинского народа, будут рассматриваться как оккупанты.

 Касем отметил, что план Трампа не сможет сломить палестинский народ, и именно этот народ сможет противостоять этому плану. Он добавил, что палестинцы привержены своей земле и никогда ее не покинут, даже если заявления Трампа о выселении палестинцев будут многократно повторяться американскими чиновниками.

 Кроме того, Касем указал, что президент США высказывается в поддержку экстремистских и преступных позиций израильских оккупантов против палестинского народа.

 Представитель ХАМАС подчеркнул, что план Трампа по выселению палестинцев является противоречивым и невыполнимым.

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